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عراجي: سيتم تلقيح 3 ملايين لبناني

21 - يناير - 2021
آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 1:54 مساءً
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من مجلس النواب أن القانون بشأن لقاح كورونا وُضع من أجل جميع الشركات وأحيّي اللجنة التي عملت على الإستراتيجية لأنها علميّة وسيصبح بإمكاننا تليقح حوالى 3 ملايين لبناني ونريد تلقيح كلّ المقيمين في لبنان من أجل السيطرة على الوباء.

وقال عراجي: “الأهمّ هو الوصول إلى المناعة المجتمعيّة وسنعمل على التنوّع باللقاحات ولن تكون من مصدر واحد”.

ولفت إلى أن كل مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات للتلقيح ستكون مرتبطة بالخطة الوطنية من أجل إنشاء بنك معلومات.

وأشار إلى أن اللقحات ستبدأ بالوصول في الأسبوع الأوّل من شباط وستصل الكميات المتبقّية تباعاً وأسبوعيًّا، كمية من اللقاحات ستصل في بداية شباط لتصل الكمية الأخرى تباعاً بشكل اسبوعي.

وأوضح أن التلقيح اختياري ولكن ادعو اللبنانيين الى اخذ اللقاح والتشجع وإلا لن نصل الى مناعة مجتمعية.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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