عراجي: سيكون لنا موقف من مستوردي الادوية اذا لم يؤمنوا الدواء لامراض السرطان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي سعد، فادي علامة، بلال عبد الله، أمين شري، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين وعلي المقداد.

وحضر نقيب الاطباء شرف أبو شرف، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ومستشار نقابة الاطباء القاضي غالب غانم.

اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي:” كان على جدول اعمال اللجنة اقتراح قانون مقدم من النائب بلال عبد الله يرمي الى تخصيص محام عام صحي في كل المناطق، هذا الاقتراح وضع لانه يحصل مشاكل بين الناس والاطباء وبين الناس والمستشفيات بسبب الاخطاء الطبية، وهذا يؤدي الى مشاكل. وفي كل دول العالم هناك محام عام صحي، يكون اما طبيبا او قاضيا، ياخذ دورات تدريبية في العلوم الطبية.

وأضاف، “في النهاية يجب أن يكون هناك جهة رسمية تتولى هذه الامور، وهذا الاقتراح حديث ناقشناه واتفقنا على تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبد الله.

كما تطرقنا الى أمور عديدة وسأتحدث عن موضوع الدواء والمشاكل بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء، مصرف لبنان أصدر بيانا في هذا الاطار وقام بالجدولة وهناك قسم لدعم الامراض السرطانية المدعومة مئة في المئة، وبقية الامراض المزمنة هناك نسبة للدعم حتى الان هناك نقص في الادوية وتحديدا الامراض السرطانية والمستعصية فهذه لا نجدها حتى في الكرنتينا.

وتابع، “تحدثت مع معالي الوزير ومع مستوردي الدواء، وكل مرة يقولون شيئا، لقد وعدنا مرات عدة بوجود الوزير السابق والوزير الحالي، ولا يتعاطون بجدية وياخذون اموالا من مصرف لبنان الذي اشار الى انه تمت جدولة هذه الاموال”.

واستكمل، “احذر من الان حتى الاسبوع المقبل اذا لم تؤمن شركات الادوية التي نجد الادوية في أماكن وأماكن اخرى لا توجد فيها، يعطى للقطاع الخاص ولا يعطى للكرنتينا. هناك في المقابل أناس لا يدفعون حق الدواء فاذا شركات الادوية لا تؤمن الدواء تحديدا لمرضى الوزارة في الكرنتينا سيكون لنا موقف من مستوردي الادوية اذا لم يؤمنوا الدواء لامراض السرطان والامراض المستعصية.

اما بالنسبة لكورونا، الاصابات مرتفعة لكن المرضى لا يشكلون ضغطا على المستشفيات هذا يعني “الاوميكرون” لا يشكل خطورة ولكن تبين ان التلقيح والطعم هو فعال ويحمي لذلك نقول للناس يجب ان تتلقحوا فعلينا ان نأخذ التدابير الوقائية ونأخذ اللقاح”.