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عراجي: صحة البلد ليست بخير

منذ ساعتين
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر قائلاً:

الأمور بالبلد تنزلق الى ما لا تحمد عقباه. التعقل والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية واجب على كل مسؤول. المصلحة الوطنية هي المدخل الأساسي لأنقاذ الوطن من التفتت.

استقرار الوطن وازدهاره بحاجة لجميع ابنائه. صحة البلد ليست بخير الأسراع بعلاجه.

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