عراجي: ضرب اتفاق الطائف انتحار جماعي للبلد

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” وقال: “الظاهر، هالبلد يتيم ليس له أب ولا أم، متروك لتسويات بالمنطقة، تتم من تحت الطاولة ومن فوقها، انهيار كل المؤسسات والقطاعات، بما فيها القطاع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، انتظار التسويات الخارجية، والربح الشخصي، وضرب اتفاق الطائف انتحار جماعي للبلد”.

ويشهد ملف تشكيل الحكومة المتعثر في لبنان “اجتماعات متلاحقة” ومساعٍ يبذلها رئيس مجلس النواب (البرلمان)، نبيه بري، لحلحلة الأزمة الممتدة منذ أشهر، وفق بيانين ومصدرين مطلعين، الإثنين.

ومنذ 7 أشهر، يختلف رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، مع رئيس البلاد، ميشال عون، حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف حول تشكيل حكومة اختصاصيين (لا ينتمون لأحزاب سياسية)، وعدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء، خاصة المسيحيين منهم.

وعادت حرب البيانات والبيانات المضادة لتتصدر المشهد السياسي في لبنان، وانخفض معها منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة الجديدة.