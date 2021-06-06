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عراجي: على المؤسسات الدولية الدعم

6 - يونيو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرد رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر:

“اعتصام الأطباء امس بسبب عدم دفع كامل مستحقاتهم منذ سنه ونصف هومن تداعيات انهيار الليرة والهدر والفساد وسيؤدي حتمآ الى مزيد من الانهيارات على القطاع الصحي، وسنكون امام مأزق خطير، على المؤسسات الدولية تقديم الدعم لهذا القطاع لانقاذه، وخاصة ان لبنان يتحمل عبى كبير،جراء النزوح السوري”.

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