عراجي: قانون سلامة الغذاء تم العمل عليه وإلى الآن لم يُطبّق

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​، إلى أن ما يحدث من خلل بسلامة الغذاء​ سببه “فشل ​الدولة اللبنانية​ وانهيارها، ولا يمكن تحميل المسؤولية لجهة واحدة، ف​قانون سلامة الغذاء​ عملنا عليه في لجنة الصحة، وإلى الان لم يطبق”.

وأوضح، في حديث إذاعي، أن “هناك 50 قانونا، تم ارسالها إلى الوزارات المختصة، ولم يتم تفعيلها، وهنا تقع المشكلة على السلطة التنفيذية”. لافتًا إلى أن “التسمم له عدة أسباب، منها أن المأكولات ملوثة، وأيضا بسبب ​انقطاع الكهرباء​”.

ورأى عراجي، “أننا شكلنا الحكومة ولكن نريد خطوات على الأرض، ونريد أن يطبق قانون 63 والمتعلق ب​نهر الليطاني​”، مؤكدًا أن “​وزارة الصحة​ لا تتحمل المسؤولية لوحدها، ويوجد عدة مهام ل​وزارة الصناعة​ والسياحة والزراعة”.

ولفت إلى أن “قانون سلامة الغذاء، يتابع الغذاء منذ الزراعة حتى وصوله للمواطن، وما زلنا ننتظر التطبيق”.