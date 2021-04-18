عراجي: كل المؤسسات إنهارت الحلّ بأعجوبة إلهية

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: البلد ليس فقط بغرفة العناية الفائقة، ولكن بسبب أخطاء أطبائه وعدم أهليتهم لعلاجه، تم وضعه على جهاز التنفس الإصطناعي وأصبح بغيبوبه تامة.

وأضاف: حرام ما يحصل بالبلد،كل المؤسسات إنهارت.

البلد ليس فقط بغرفة العناية الفائقة،ولكن بسبب اخطاء أطبائه وعدم اهليتهم لعلاجه،تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وأصبح بغيبوبه تامه

حرام ما يحصل بالبلد،كل المؤسسات انهارت

الحل أعجوبة الهيه — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) April 17, 2021