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عراجي: كل المؤسسات إنهارت الحلّ بأعجوبة إلهية

18 - أبريل - 2021
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: البلد ليس فقط بغرفة العناية الفائقة، ولكن بسبب أخطاء أطبائه وعدم أهليتهم لعلاجه، تم وضعه على جهاز التنفس الإصطناعي وأصبح بغيبوبه تامة.

وأضاف: حرام ما يحصل بالبلد،كل المؤسسات إنهارت.

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