عراجي: لا أدلة على وصول المتحور الهندي الى لبنان

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي أن “لا أدلة حتى الآن تثبت وصول المتحور الهندي الى لبنان، في حين ان الفحوص الجينية في لبنان ليست فعالة، ما يستوجب ارسال العينات الى المختبرات الخارجية للتثبت من الأمر”.

وكشف عراجي في حديث إذاعي عن أن “اللجنة الوزارية اتخذت قرار منع دخول القادمين من الهند والبرازيل، الا ان هذا ليس كافيا، لأن توخي الحذر يجب أن ينسحب على الدول التي انتشر فيها التحور الهندي”، داعيا إلى “تكثيف الفحوص على المطار والمعابر البرية والبحرية، كون التجارة ناشطة جدا بين الهند ولبنان”.

وشرح أن “المتحور الهندي سريع الإنتشار وأشد فتكا من السلالات السابقة، كونه ناتجا عن متحورين، وهو ما نشهده للمرة الاولى، ما ادى الى مشكلة عالمية، ولبنان عانى ما عاناه من السلالة البريطانية”.

وأوضح أن “مسألة اعطاء لقاح AstraZeneca الى الاعمار ما دون الثلاثين عاما، أدت الى انقسام في الآراء العلمية عالميا”، مؤكدا أن “السعي قائم في لبنان مع اللجنتين المعنيتين للتوفيق بين آرائهما المختلفة وبت الموضوع”.