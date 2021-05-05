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عراجي: لبنان بحاجة سريعة للإنقاذ

5 - مايو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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كتب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” قائلاً: “ما يعانيه اللبنانيون، اصبح اكبر من قدرتهم على التحمل، كطبيب ما زلت امارس المهنة بالحد الأدنى”.

وقال: “اسمع وجع الناس ليس من مرضهم، ولكن ايضاً من الضائقة المادية، وعدم قدرتهم على الطبابة والاستشفاء، وخاصة انه لا يوجد افق للحل السياسي، خوفي ان يكون الحل بالمنطقة على حسابنا”. وأضاف: “لبنان بحاجة سريعة للانقاذ”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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