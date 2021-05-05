عراجي: لبنان بحاجة سريعة للإنقاذ

كتب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” قائلاً: “ما يعانيه اللبنانيون، اصبح اكبر من قدرتهم على التحمل، كطبيب ما زلت امارس المهنة بالحد الأدنى”.

وقال: “اسمع وجع الناس ليس من مرضهم، ولكن ايضاً من الضائقة المادية، وعدم قدرتهم على الطبابة والاستشفاء، وخاصة انه لا يوجد افق للحل السياسي، خوفي ان يكون الحل بالمنطقة على حسابنا”. وأضاف: “لبنان بحاجة سريعة للانقاذ”.

ما يعانية اللبنانيون، اصبح اكبر من قدرتهم على التحمل،كطبيب ما زلت امارس المهنة بالحد الأدنى،اسمع وجع الناس ليس من مرضهم،ولكن ايضآ من الضائقة المادية،وعدم قدرتهم على الطبابةوالاستشفاء،وخاصة انه لايوجد افق للحل السياسي،خوفي ان يكون الحل بالمنطقةعلى حسابنا

لبنان بحاجة سريعه للانقاذ — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) May 5, 2021