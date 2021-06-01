الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي: لتسجيل المستلزمات الطبية المدعومة وإعادة بيعها على أساس سعر السوق السوداء

1 - يونيو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

شدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من مجلس النواب على وجوب أن يبقى الدعم على حليب الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة.

ودعا عراجي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لتسجيل المستلزمات الطبية المدعومة وإعادة بيعها على أساس سعر السوق السوداء مطالباً وزارة الصحة تحديد أسعارها.

توازياً، أكد حسن أن مسألة دعم الدواء ليس امر مزاجياً ويجب الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان.

وقال حسن بعد لقائه الرئيس ميشال عون: “نريد شفافية في الارقام ونطالب برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية”.

وأضاف: “أبلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح، وأطلعناه على “الماراتون” المقرر عقده كل فترة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
    إقفال للأسبوع الثالث.. بيان هام لهيئة إدارة السير والآليات
    التيار الوطني الحر
    التيار الوطني الحر: نشجب كل أنواع القمع
    أشرف ريفي
    ريفي: الترويج للمثلية الجنسية أمر لا يستقيم مع مبادئ مجتمعنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا