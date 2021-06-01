عراجي: لتسجيل المستلزمات الطبية المدعومة وإعادة بيعها على أساس سعر السوق السوداء

شدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من مجلس النواب على وجوب أن يبقى الدعم على حليب الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة.

ودعا عراجي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لتسجيل المستلزمات الطبية المدعومة وإعادة بيعها على أساس سعر السوق السوداء مطالباً وزارة الصحة تحديد أسعارها.

توازياً، أكد حسن أن مسألة دعم الدواء ليس امر مزاجياً ويجب الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان.

وقال حسن بعد لقائه الرئيس ميشال عون: “نريد شفافية في الارقام ونطالب برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية”.

وأضاف: “أبلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح، وأطلعناه على “الماراتون” المقرر عقده كل فترة”.