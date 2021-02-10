عراجي: لتشكيل لجنة من الوزارة لضمان شفافية ودقة عملية التلقيح

صرّح النائب عاصم عراجي، بعد اللقاء الافتراضي لأعضاء لجنة الصحة النيابية، أنّ أعضاء اللجنة التقوا في ما بينهم حيث تشاوروا مع وزير الصحة العامة حمد حسن ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، ونقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، ورئيسة (تجمع مصانع الأدوية الوطنية) كارول ابي كرم، وبحثوا في تهريب الأدوية وتخزينها بطريقة مخالفة للأصول، وكذلك استعرض أكثر من آلية تفضي إلى تتبع الدواء (tracing) بعد استيراده، مرورا بتوزيعه من نقابة المستوردين، وصولاً إلى توزيعه على الصيدليات، وضمان عدم سحب كميات من افراد بقصد تهريبها او بيعها بأسعار مضاعفة”.

كما طلب أعضاء اللجنة “التشدّد بمراقبة كل النقاط الحدودية بطريقة صارمة، نظراً إلى ما يخلّفه التهريب من نقص فادح في سوق الدواء، ويعمل على إفراغ السوق من امام من هم في حاجة ماسة إلى تناول ادويتهم وحاجاتهم الطبية.

واستعرض أعضاء اللجنة موضوع اللقاحات التي ستصل في أواخر هذا الأسبوع حيث من المفترض البدء بتلقيح المواطنين مطلع الأسبوع المقبل، وتكلم وزير الصحة عن المفاوضات المتقدمة للحصول على لقاح (v sputnik) الروسي ولقاح (sinopharm) الصيني”.

كما تكلم عراجي عن “تشكيل لجنة من الوزارة لضمان شفافية ودقة عملية التلقيح وستكون ثمة لجنة اخرى من هيئات طبية كجمعية (أطباء بلا حدود)”.