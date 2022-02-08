عراجي: لرفع موازنة وزارة الصحة

تحدث رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن فقدان عدد كبير من الادوية ولا سيما المزمنة والسرطانية والمستعصية.

وقال عراجي خلال لقاء للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: “نحن كأطباء نعرف ان هذه الادوية يجب ان تؤخذ في وقتها والا يتعرض المريض لانتكاسة، والنقاش دائما مع كل الناس المعنيين ولا سيما مستوردي الادوية ونقابتي الاطباء والصيادلة”.

وأضاف: “نحن كلجنة صحة عندما قال مصرف لبنان انه قرر اعطاء 35 مليون دولار لدعم هذه الادوية المزمنة، قلنا إن هذا المبلغ لا يكفي، وطلبنا زيادته ورفض طلبنا. والمصرف المركزي يقول ليس لديه دولارات، وتبين ان هناك دولارات ويدعم الليرة، وأهم امر عند الانسان هو الصحة. ومصرف لبنان يخصص ضمن الـ35 مليون دولار 25 مليون دولار للأدوية المستعصية والسرطانية و10 ملايين للمستلزمات الطبية”.

وأكد أن الـ25 مليون دولار غير كافية، وصار هناك طرح ان نعود ونتحدث مع الرئيس ميقاتي لنزيد الدعم للدواء، ويقولون ان هناك نقصا بالأدوية، وطرحت زيادة الى 50 مليون دولار و25 مليوناً للأمراض السرطانية والمستعصية تعطى بالدولار”.

وتطرق الى الموازنة قائلاً: “موازنة وزارة الصحة هي نحو 2500 مليار ليرة، واذا صارت 3 الاف مليار يعني نستطيع دعم الامراض المزمنة بالليرة نقدا. وهناك طرح اخر: البطاقة الدوائية. والخلاف لدينا ان ليس هناك اموال. واطالب اذا اقرت الموازنة برفعها 500 مليار ليرة لدعم الادوية المزمنة والسير بالبطاقة وتوفير حاجة السوق”.

وختم: “بحسب البيانات تقريباً، هناك انخفاض 50 في المئة في استخدام الادوية المزمنة، ودار حديث عن تفلتها، يعني كان هناك تخزين ادوية”.