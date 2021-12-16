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عراجي لـ"صوت بيروت انترناشونال": لا نية حالياً لاغلاق المطار

16 - ديسمبر - 2021
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

جنان شعيب
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اكد النائب عاصم عراجي خلال اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” انه لا نية حالياً لاغلاق المطار، كونه سيرتب انعكاسات سلبية على الاقتصاد و لبنان لا يحمل.

و تابع عراجي ان الاجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي جيدة بحيث يتوجب على جميع الركاب القادمين  تعبئة الاستمارة على منصة وزارة الصحة قبل توجههم إلى لبنان وهذا ما يسرع في إنجاز فحوص pcr  في المطار ونتائجها.

و اشار عراجي ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل اي اغلاق، و يجب الاعتداد بالتدابير الوقائية لتجنب المشهد الذي عايشناه السنة الفائتة وخاصة ان القطاع الطبي ضعيف بسبب ازمة الدولار و انقطاع الادوية

و ختم عراجي ان الاقتصاد اللبناني اضحى ما بعد الانهيار بسبب الازمات المتعاقبة عليه و الاغلاق جراء جائحة كورونا سيزيد من حدتها، فهل أمسينا بالاختيار بين قوت يومنا او صحتنا؟

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