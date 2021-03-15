عراجي: للإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد قبل فوات الأوان

ناشد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي المسؤولين للإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.

وقال عبر “تويتر”: “من موقعي كرئيس لجنة الصحة النيابية، واطلاعي بشكل دقيق على حساسية الوضع، الذي يعاني منه القطاع الطبي والاستشفائي والدوائي، نتيجة انهيار الليرة، وجائحة كورونا، اناشد، اصحاب الحل والربط الى تسريع تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد قبل فوات الأوان”.

وأضاف: “خسارة الصحة والاقتصاد، تؤدي الى خسارة البلد”.

من موقعي كرئيس لجنة الصحة النيابية، واطلاعي بشكل دقيق على حساسيةالوضع، الذي يعاني منه القطاع الطبي والاستشقائي والدوائي،نتيجة انهيار الليرة،وجائحة كورونا

اناشد،اصحاب الحل والربط الى تسريع تشكيل الحكومة لأنقاذ البلد قبل فوات الأوان

خسارة الصحةوالاقتصاد،تؤدي الى خسارة البلد — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 15, 2021