عراجي للمواطنين: طبقوا الاجراءات الوقائية وخذوا اللقاح

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “متحور كورونا الجديدة أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اوميكرون، اكتشف بجنوب افريقيا، وعدد الطفرات الجنية أكثر من ثلاثون، وصنف بمتحور يدعو للقلق، وسريع الانتشار”.

وأضاف: “هذا يحتم علينا كمواطنين ان نطبق الاجراءات الوقائية، الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب الاجتماعات والاماكن المكتظة، وأخذ اللقاح”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت الجمعة، المتحور الجديد لكوفيد-19، الذي رصد أول مرة في جنوب إفريقيا “مقلقاً”، وأطلقت عليها اسم “أوميكرون”.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الوباء “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحور بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 تشرين الثاني 2021. يحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق”.

الإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة يعد أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

فيما يخضع متحور دلتا، الذي أصبح الأكثر انتشارا في العالم، لنفس التصنيف.