عراجي: ليس لدينا القدرة على مواجهة “كورونا”

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه “عقدت لجنة الصحة اجتماعا اليوم في حضور وزير الصحة فراس الابيض، وبحثنا في موضوع زيادة الاصابات بكورونا”.

وقال عراجي: “الأبيض أكد ضرورة جهوزية المستشفيات اذ ارتفعت الاصابات بكورونا، ونعرف ان معالي الوزير حاول خلال الفترة الماضية ان يرفع الجهوزية”.

وأضاف: “هناك 913 سريراً منها 369 عناية، نسبة الاشغال كانت 76 بالمئة وهي نسبة عالية وتدعو للقلق. والمفروض ان تتشدد الاجراءات الوقائية لأنها تخفف من نسبة الاصابات والدخول الى المستشفيات، حتى ان الملقحين يجب ان يتخذوا الاجراءات الوقائية”.

وذكر انه “في السنة الماضية بعد فترة الاعياد، ارتفعت الاصابات والمعدل بين 1600 و1900 حالة، لا نريد ان نصل الى ما وصلنا اليه السنة الماضية”.

ولفت عراجي إلى أن “هناك نوع من التفلّت، وتمنينا على معاليه وعلى كل الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة السياحة وكذلك وزارة الداخلية ان تتشدد ويتم تطبيق التدابير الوقائية”.

وأوضح أنه “لدينا عدد كاف، من اللقاحات ووصل عدد الملقحين الى 150 ألف الاسبوع الماضي وهذا رقم جيد، وعلينا ان نستمر هكذا ولا حجة لعدم التلقيح”.

وقال: “لا نريد ان يحصل معنا كما حصل السنة الماضية لتفشي الاصابة بكورونا، وليس لدينا القدرة ان نواجه كورونا، واللقاحات موجودة”.

واضاف عراجي: “تطرقنا الى موضوع الادوية، هناك ادوية مفقودة، وبعض الادوية المتعلقة بالأمراض السرطانية او المستعصية هناك كمية قليلة منها. طلبنا من الوزير ان يتشدد مع شركات الادوية التي ليس لديها حجة بألا توزع الادوية في السوق”.

وأكد أن الأدوية لا تزال مفقودة ونريد ان تتوفر في أسرع وقت والمفروض ان يتدخل مجلس الوزراء. يجب ايجاد حل لتمويل القطاع الصحي، واتمنى على الناس ان تلتزم بالإجراءات في فترة الاعياد، وأقول ان لدينا نقصا في الجسم التمريضي، زهاء ألفي ممرض وممرضة تركوا عملهم في المستشفيات”.