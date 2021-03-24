عراجي: ليس لدي علم بنقص الأوكسيجين

علق رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى سوريا، مشيرا الى أنه “فوجئ بالزيارة، الحكومة لديها توجه قريب من سوريا وبالتالي حصلت زيارات لوزراء في الحكومة الى سوريا كان آخرها زيارة وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الى سوريا ولقائه مسؤولين هناك وبالتالي هذه الزيارة تأتي في السياق عينه ولربما قد تكون منسقة مع رئيس الحكومة حسان دياب”.

وحول ما يحكى عن أزمة أوكسجين في لبنان، قال عراجي:” ليس لدي علم بذلك ولم يبلغني نقيب المستشفيات حول هذا الأمر”.

وفي شأن وضع فيروس كورونا في لبنان، عبر عراجي عن تخوفه من الأسابيع المقبلة “حيث لن يتمكن الناس من إيجاد مكان في المستشفيات نظرا لإرتفاع عدد الإصابات وقد لاحظنا في الأيام الماضية أن هناك إصابات في أعمار ما ذون الخمسين وهنا وأغلب الوفيات كانت في الأيام الماضية ما دون الـ ٦٠ عامًا”، مشيرا الى أن “سبب ارتفاع الإصابات مرده الى عدم التزام المواطنين بالإجراءات ومذلك عدم تطبيق الدولة للإجراءات بشكل حازم”.

وشدد على أن “المسؤولية تقع على عاتق الجميع، فالأيام المقبلة صعبة وبحاجة الى وعي فإما نريد الاقتصاد وبالتالي يجب على الناس الإلتزام بالإجراءات، وعلى الجميع أن يقرر ماذا يريد؟”.