عراجي: متخوفون من موجة جديدة لكورونا في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات

اعتبر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في تصريح تلفزيوني، أن “ارتفاع الإصابات والوفيات الناتجة عن ​فيروس كورونا​ هو مؤشر يدعونا للقلق لأنه يمكن أن يكون هناك موجة جديدة من الوباء وأنا خائف من المزيد من الإرتفاع لأنه لا تطبيق من الإجراءات الوقائية من ​الدولة​ والناس لا تلتزم في الشارع لهذا نتخوف من موجة جديدة في ​لبنان​، خصوصا أن بعض الدول الأوروبية حذرت من موجة جديدة ودعت للإستعداد لها”.

وبالنسبة للقاح استرازينيكا، اعتبر النائب عراجي في تصريحه أنه “بما أن ​منظمة الصحة العالمية​ والوكالة الأوروبية للأدوية أقرت بأن استخدام ​أسترازينيكا​ هو آمن وفعال، فإننا سنعتمده بشكل طبيعي خصوصا أننا سنحصل على 90 الف جرعة قريبا، وما يساعد عملية التلقيح في لبنان هو أننا سنحصل على 50 الف جرعة من لقاح ​سبوتنيك​ الروسي”.

وتابع عراجي: “كل ذلك يساعد بعملية التلقيح، فهناك دراسات تؤكد أن اللقاحين الروسي والصيني فعالين وآمنين، وأخذا موافقة اللجنة العلمية في ​وزارة الصحة​، ومن الممكن أن تتسرع العملية في المرحلة المقبلة”.