عراجي: متخوفون من موجة جديدة لكورونا في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في تصريح تلفزيوني، أن “ارتفاع الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا هو مؤشر يدعونا للقلق لأنه يمكن أن يكون هناك موجة جديدة من الوباء وأنا خائف من المزيد من الإرتفاع لأنه لا تطبيق من الإجراءات الوقائية من الدولة والناس لا تلتزم في الشارع لهذا نتخوف من موجة جديدة في لبنان، خصوصا أن بعض الدول الأوروبية حذرت من موجة جديدة ودعت للإستعداد لها”.
وبالنسبة للقاح استرازينيكا، اعتبر النائب عراجي في تصريحه أنه “بما أن منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية أقرت بأن استخدام أسترازينيكا هو آمن وفعال، فإننا سنعتمده بشكل طبيعي خصوصا أننا سنحصل على 90 الف جرعة قريبا، وما يساعد عملية التلقيح في لبنان هو أننا سنحصل على 50 الف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي”.
وتابع عراجي: “كل ذلك يساعد بعملية التلقيح، فهناك دراسات تؤكد أن اللقاحين الروسي والصيني فعالين وآمنين، وأخذا موافقة اللجنة العلمية في وزارة الصحة، ومن الممكن أن تتسرع العملية في المرحلة المقبلة”.