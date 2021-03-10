السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي ناشد المتواجدين في الساحات تسهيل مهمة آليات نقل المواد والتجهيزات الطبية

10 - مارس - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

قال النائب عاصم عراجي في بيان: “لدى متابعتي مجريات ما حصل في اليومين الأخيرين من تحركات على الأرض وما تلاها من إقفال للطرق، والتي هي المكان الطبيعي لتنقل الجميع، ومن بينها وسائل النقل وسيارات التجهيز وتأمين المستلزمات للمستشفيات والمراكز الطبية والصحية من وإلى كل المناطق ولدى سماع مطالبة هذه الهيئات بعدم إقفال الطرق أو اعتراض هذه الآليات في مهمتها الإنسانية والطبية، وبالنظر إلى حدوث بعض التأخير والإرباك في تنقل هذه الوسائل، أمام هذه الوقائع، أناشد كل المتواجدين في الساحات والطرق والشوارع المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية كافة تسهيل مهمة هذه الآليات، التي تنقل مواد وتجهيزات طبية لكل المناطق من دون استثناء، والتي من شأن تأخير وصولها الإضرار بمرضى قد يكونوا أمهات أو آباء أو إخوة أو أخوات لنا جميعا، وبالتالي الإضرار بحالتهم الصحية وأوضاعهم الصحية.

وأضاف: “لطالما طالبت، وما فتئت أنادي وأسعى جاهدا، بكل الوسائل، إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتأمين مواردها. وبهذا الإطار، أتمنى إفساح المجال أمام هذه الآليات وتسهيل مرورها. ولا شك في أن ذلك هو في صلب نوايا أصحاب الإرادات الحسنة لكل المتواجدين على الأرض، والتى تؤدي إلى ما أسعى إلى تحقيقه في هذا المجال”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
النائب سليم عون
سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد