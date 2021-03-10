عراجي ناشد المتواجدين في الساحات تسهيل مهمة آليات نقل المواد والتجهيزات الطبية

قال النائب عاصم عراجي في بيان: “لدى متابعتي مجريات ما حصل في اليومين الأخيرين من تحركات على الأرض وما تلاها من إقفال للطرق، والتي هي المكان الطبيعي لتنقل الجميع، ومن بينها وسائل النقل وسيارات التجهيز وتأمين المستلزمات للمستشفيات والمراكز الطبية والصحية من وإلى كل المناطق ولدى سماع مطالبة هذه الهيئات بعدم إقفال الطرق أو اعتراض هذه الآليات في مهمتها الإنسانية والطبية، وبالنظر إلى حدوث بعض التأخير والإرباك في تنقل هذه الوسائل، أمام هذه الوقائع، أناشد كل المتواجدين في الساحات والطرق والشوارع المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية كافة تسهيل مهمة هذه الآليات، التي تنقل مواد وتجهيزات طبية لكل المناطق من دون استثناء، والتي من شأن تأخير وصولها الإضرار بمرضى قد يكونوا أمهات أو آباء أو إخوة أو أخوات لنا جميعا، وبالتالي الإضرار بحالتهم الصحية وأوضاعهم الصحية.

وأضاف: “لطالما طالبت، وما فتئت أنادي وأسعى جاهدا، بكل الوسائل، إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتأمين مواردها. وبهذا الإطار، أتمنى إفساح المجال أمام هذه الآليات وتسهيل مرورها. ولا شك في أن ذلك هو في صلب نوايا أصحاب الإرادات الحسنة لكل المتواجدين على الأرض، والتى تؤدي إلى ما أسعى إلى تحقيقه في هذا المجال”.