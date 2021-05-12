عراجي: نتمنى لبلدنا النهوض من ازماته التي أتعبت شعبة

عايد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اللبنانيين بعيد الفطر المبارك.

وقال عبر “تويتر”: “فطر سعيد أعاده الله عليكم بالصحة الوافرة والخير، وعلى لبنان بالأمن والأمان والاستقرار، متمنياً ان ينهض بلدنا من ازماته التي أتعبت شعبه، وأدخلته في دوامة التخبط والضياع”.

فطر سعيد أعاده الله عليكم بالصحة الوافرة والخير، وعلى لبنان بالأمن والأمان والإستقرار،متمنيآ ان ينهض بلدنا من ازماته التي أتعبت شعبة، وأدخلته في دوامة التخبط والضياع — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) May 12, 2021