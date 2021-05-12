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عراجي: نتمنى لبلدنا النهوض من ازماته التي أتعبت شعبة

13 - مايو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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عايد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اللبنانيين بعيد الفطر المبارك.

وقال عبر “تويتر”: “فطر سعيد أعاده الله عليكم بالصحة الوافرة والخير، وعلى لبنان بالأمن والأمان والاستقرار، متمنياً ان ينهض بلدنا من ازماته التي أتعبت شعبه، وأدخلته في دوامة التخبط والضياع”.

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