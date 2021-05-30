عراجي: نجاح ماراثون التلقيح باسترازنيكا سيسهل على اللبنانيين هذا الأمر

غرد النائب عاصم عراجي، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بأن “نجاح ماراتون التلقيح باسترازنيكا البارحة، سيكون محفز لوزارة الصحة وللجنة التنفيذية للقاحات كورونا، الاستمرار بهذه الخطة الناجحة، هذا سيسهل على اللبنانيين الأقدام على تلقي اللقاح وعدم التردد، وخاصة في كافة المناطق اللبنانية ، وسيسرع من وتيرة التلقيح للوصول الى مناعة مجتمعية.”

نجاح ماراتون التلقيح باسترازنيكا البارحة، سيكون محفز لوزارة الصحة وللجنة التنفيذية للقاحات كورونا، الاستمرار بهذه الخطة الناجحة، هذا سيسهل على اللبنانيين الأقدام على تلقي اللقاح وعدم التردد،وخاصة في كافة المناطق اللبنانية ،وسيسرع من وتيرة التلقيح للوصول الى مناعة مجتمعية — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) May 30, 2021