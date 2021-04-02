عراجي: نحن أمام أمرين أحلاهم مرّ !!

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حسابه الخاص عبر “تويتر”:

“بعد اجتماعين للجنة الصحة النيابية وجميع نقباء المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، لدرس كيفية إنقاذ القطاع الصحي،توصلت الى اننا امام أمرين احلاهم مر،اما رفع التعرفات الطبية وهذا يؤدي الى انهيار المؤسسات الضامنة او ان يدفع المرضى الفروقات الكبيرة. خوفي ان الأستشفاء سيبقى فقط للأغنياء”.

بعد اجتماعين للجنة الصحة النيابية وجميع نقباء المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، لدرس كيفية إنقاذ القطاع الصحي،توصلت الى اننا امام أمرين احلاهم مر،اما رفع التعرفات الطبية وهذا يؤدي الى انهيار المؤسسات الضامنة او ان يدفع المرضى الفروقات الكبيرة

خوفي ان الأستشفاء سيبقى فقط للأغنياء — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) April 2, 2021