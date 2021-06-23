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عراجي: نحن بوضع صحي صعب وهذا المطلوب

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 11:33 صباحًا
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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حذر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي في حديث إلى إذاعي، من “أننا مقبلون على أزمة صحية خطيرة”، وقال: “نعيش وضعا صحيا صعبا سيزداد تفاقما مع مرور الوقت بحيث يغادر أطباء وممرضون الى الخارج مع أزمة فقدان الدواء من السوق ومنها ادوية أساسية للأمراض المزمنة، تضاف الى أزمة المستلزمات الطبية في المستشفيات”.

ورأى أن “الأمن الصحي في خطر، والمطلوب اليوم الاسراع في تأليف حكومة تلقى قبول المجتمع الدولي تعمل عل الاصلاحات”.

وأكد أن “موضوع البطاقة التمويلية ما زال في دائرة مقفلة حيث لا موارد لتمويلها حتى الآن، على الرغم من إخضاعها للنقاش على طاولة مجلس النواب”.

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