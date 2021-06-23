عراجي: نحن بوضع صحي صعب وهذا المطلوب

حذر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي في حديث إلى إذاعي، من “أننا مقبلون على أزمة صحية خطيرة”، وقال: “نعيش وضعا صحيا صعبا سيزداد تفاقما مع مرور الوقت بحيث يغادر أطباء وممرضون الى الخارج مع أزمة فقدان الدواء من السوق ومنها ادوية أساسية للأمراض المزمنة، تضاف الى أزمة المستلزمات الطبية في المستشفيات”.

ورأى أن “الأمن الصحي في خطر، والمطلوب اليوم الاسراع في تأليف حكومة تلقى قبول المجتمع الدولي تعمل عل الاصلاحات”.

وأكد أن “موضوع البطاقة التمويلية ما زال في دائرة مقفلة حيث لا موارد لتمويلها حتى الآن، على الرغم من إخضاعها للنقاش على طاولة مجلس النواب”.