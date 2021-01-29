الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي: نسبة الفحوصات الايجابية على حالها.. وفي الأيام الأربعة المقبلة ستظهر نتائج الإقفال

29 - يناير - 2021
آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 11:35 مساءً
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ الى ان “نسبة الفحوصات الايجابية على حالها بحدود 22 بالمئة، وبحسب تعريف ​منظمة الصحة العالمية​ ​الاقفال​ التام يجب أن يكون لثلاثة اسابيع وفي الايام الأربعة المقبلة من المفترض أن تظهر النتائج”.

ولفت عراجي الى أن “اخذ اللقاح لا يعني وقف الاجراءات الوقائية من كمامة وتباعد اجتماعي بل يجب الانتظار الى حين الوصول الى 80% من المناعة في المجتمع”.

وحول عدد جرعات اللقاح التي ستصل إلى البلاد، أوضح عراجي أنه “سيأتي أولاً 249 ألف جرعة من منتصف شباط حتى نهاية آذار، بعدها من آذار حتى حزيران سيصلنا 350 ألف جرعة، بعدها من أيلول هناك 800 ألف جرعة ستصل، وبعدها 600 ألف، هؤلاء من “فايزر” فقط، وهناك 2750 ألف جرعة من “كوفاكس” ومليون ونصف أو مليونين من “أسترازانيكا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    افتتاح مهرجان طرابلس- الميناء السياحي ضمن حملة "أهلا بهالطلة"
    النائب ابراهيم منيمنة
    منيمنة: جهاز أمن الدولة أثبت فشله وبطشه ولا بدّ من حلّه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
    الدولار
    بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!