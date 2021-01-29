عراجي: نسبة الفحوصات الايجابية على حالها.. وفي الأيام الأربعة المقبلة ستظهر نتائج الإقفال

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ الى ان “نسبة الفحوصات الايجابية على حالها بحدود 22 بالمئة، وبحسب تعريف ​منظمة الصحة العالمية​ ​الاقفال​ التام يجب أن يكون لثلاثة اسابيع وفي الايام الأربعة المقبلة من المفترض أن تظهر النتائج”.

ولفت عراجي الى أن “اخذ اللقاح لا يعني وقف الاجراءات الوقائية من كمامة وتباعد اجتماعي بل يجب الانتظار الى حين الوصول الى 80% من المناعة في المجتمع”.

وحول عدد جرعات اللقاح التي ستصل إلى البلاد، أوضح عراجي أنه “سيأتي أولاً 249 ألف جرعة من منتصف شباط حتى نهاية آذار، بعدها من آذار حتى حزيران سيصلنا 350 ألف جرعة، بعدها من أيلول هناك 800 ألف جرعة ستصل، وبعدها 600 ألف، هؤلاء من “فايزر” فقط، وهناك 2750 ألف جرعة من “كوفاكس” ومليون ونصف أو مليونين من “أسترازانيكا”.