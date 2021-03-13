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عراجي: هجرة الأطباء الآن ليس فقط لعوامل اقتصادية لكن..

منذ 5 ساعات
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرد النائب عاصم عراجي على حسابه عبر تويتر بالقول:

“بعملي كطبيب متمرن بالثمانينات بمستشفى الجامعة الاميركية، كانت رائحة الموت بكل شارع وحي نتيجة الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي للبنان، لم يترك الاطباء الا القليل وصمد الجسم الطبي بكل مستشفيات بيروت والمناطق”.

وأضاف عراجي: “هجرة الأطباء الآن ليس فقط لعوامل اقتصادية بل لليأس من الطبقة السياسية”.

 

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