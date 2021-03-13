عراجي: هجرة الأطباء الآن ليس فقط لعوامل اقتصادية لكن..

غرد النائب عاصم عراجي على حسابه عبر تويتر بالقول:

“بعملي كطبيب متمرن بالثمانينات بمستشفى الجامعة الاميركية، كانت رائحة الموت بكل شارع وحي نتيجة الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي للبنان، لم يترك الاطباء الا القليل وصمد الجسم الطبي بكل مستشفيات بيروت والمناطق”.

وأضاف عراجي: “هجرة الأطباء الآن ليس فقط لعوامل اقتصادية بل لليأس من الطبقة السياسية”.

بعملي كطبيب متمرن بالثمانينات بمستشفى الجامعة الامريكية ،كانت رائحة الموت بكل شارع وحي نتيجة الحرب الأهلية والاجتياح الأسرائيلي للبنان، لم يترك الاطباء الا القليل وصمد الجسم الطبي بكل مستشفيات بيروت والمناطق

هجرة الأطباء الأن ليس فقط لعوامل اقتصادية بل لليأس من الطبقة السياسية — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 13, 2021