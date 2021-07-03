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عراجي: هذه اساسيات حماية البلد

3 - يوليو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “المتحور الهندي يقلق العالم،ومنظمة الصحة العالمية دعت الى اتخاذ الحيطة والحذر، لانه سريع الانتشار ومتواجد باكثر من مئة دولة ومنها لبنان،الالتزام بالإجراءات الوقائية،وتسريع وتيرة التلقيح، وتنظيم دخول الوافدين الى لبنان، وتقيدهم بالحجر المنزلي حتى ظهور نتيجة الـ PCR اساسيات لحماية البلد”.

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