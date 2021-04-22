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عراجي: وصلنا إلى نسبة 40 في المئة من المناعة المجتمعية

22 - أبريل - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “المناعة المجتمعية يجب أن تكون 80% خصوصاً بعد التحورات التي حصلت بالفيروس وبين التلقيح والاصابات التي شفيت يمكن الاعتبار اننا وصلنا الى نسبة 40 في المئة من المناعة”.

وأضاف في حديث اذاعي، أنّ “من يُصاب بـ”كورونا” ثم يشفى لا يكوّن مناعة طويلة الأمد وحتى اليوم أعداد من سجلوا أسماءهم على المنصة لأخذ اللقاح لا تزال قليلة”.

وختم عراجي: “إعطاء لقاح “أسترازينيكا” الى من هم فوق الـ65 أو 60 عاما لم تكن إجبارية، بل أتت نتيجة المضاعفات والجلطات التي جرى الحديث عنها، ولكن في لبنان اللجنة العلمية قررت اعطاء اللقاح للاعلاميين ما دون هذا السن لتسريع عملية التلقيح”.

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