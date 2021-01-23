عراجي: يجب تلقيح 80% من المقيمين للسيطرة على كورونا

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر أنه “علمياً ولإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا يجب تلقيح ما لا يقل عن ٨٠% من المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون الأخذ بالاعتبار الجنسية والا لن نتمكن من السيطرة على التفشي المجتمعي”.

وأكد عراجي أن “لقاح كورونا هو مجاني و اختياري، ولكن هنا تكمن أهمية دور الدولة والإعلام للتوعية على أهميته ودحض الشائعات غير العلمية”.

علمياً لإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا يجب تلقيح ما لا يقل عن ٨٠./.من المقيمين على الأراضي اللبنانية بدون الأخذ بالاعتبار الجنسية والا لن نتمكن من السيطرة على التفشي المجتمعي — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) January 23, 2021