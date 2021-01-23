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عراجي: يجب تلقيح 80% من المقيمين للسيطرة على كورونا

23 - يناير - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر أنه “علمياً ولإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا يجب تلقيح ما لا يقل عن ٨٠% من المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون الأخذ بالاعتبار الجنسية والا لن نتمكن من السيطرة على التفشي المجتمعي”.

وأكد عراجي أن “لقاح كورونا هو مجاني و اختياري، ولكن هنا تكمن أهمية دور الدولة والإعلام للتوعية على أهميته ودحض الشائعات غير العلمية”.

 

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