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عراجي يحذر: عدد المسجّلين على المنصة للحصول على اللقاح لا يتعدى 15%

21 - مارس - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​، إلى أن “المراحل الـ 4 التي تلت فتح البلد لم تكن ناجحة، فعملية الفتح مرت بمرحلة من الفوضى، حيث أن بعض المحال التي كان من المفترض أن تفتح في المرحلة الرابعة، فتحت أبوابها منذ المرحلة الأولى، وهذا الأمر أدى إلى ثبات الإصابات على حالها، ولا زالت عالية”.

وخلال حديث تلفزيوني، أعب عراجي عن خوفه من أنه “إذا استمرت الفوضى، في ظل عدم التزام الناس بالتدابير الوقائية، من الممكن أن نشهد موجة ثانية من ارتفاع الاصابات”.

وأفاد بأنه “خلال الأسابيع المقبلة، سنشهد وصول عدد من اللقاحات الى ​لبنان​، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل بأن عدد المسجلبن لا زال 950 ألفاً، وهذا العدد لا يتعدى 15% من المقيمن في لبنان وهو غير كاف”

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