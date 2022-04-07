عراجي يدقّ ناقوس الخطر.. انهيار كبير!!

كتب رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”:

“الوضع الدوائي والاستشفائي وصلا الى الانهيار الكبير، أدوية مهمة غير موجودة كأدوية السرطان والمناعة وامراض العين والأمراض المزمنة وامراض الكلي، فواتير استشفائية ودوائية تدمي القلب، المئات معرضون لفقدان أبصارهم وتدهور حالتهم الصحية، التواصل مع المؤسسات الطبية الدولية لانقاذ المرضى”.

الوضع الدوائي والاستشفاء وصل الى الانهيار الكبير ،ادوية مهمه غير موجودة كادوية السرطان والمناعة وامراض العين والأمراض المزمنه وامراض الكلي، فواتير استشفائية ودوائية تدمي القلب،المئات معرضين لفقدان ابصارهم وتدهور حالتهم الصحية التواصل مع المؤسسات الطبية الدولية لأنقاذ المرضى — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) April 7, 2022