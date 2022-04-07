الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي يدقّ ناقوس الخطر.. انهيار كبير!!

7 - أبريل - 2022
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”:

“الوضع الدوائي والاستشفائي وصلا الى الانهيار الكبير، أدوية مهمة غير موجودة كأدوية السرطان والمناعة وامراض العين والأمراض المزمنة وامراض الكلي، فواتير استشفائية ودوائية تدمي القلب، المئات معرضون لفقدان أبصارهم وتدهور حالتهم الصحية، التواصل مع المؤسسات الطبية الدولية لانقاذ المرضى”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    السياحة في لبنان
    تطوّر السياحة في الفترة المقبلة.. سيّاح أوروبيون ويابانيون في لبنان قريبا
    وزارة الزراعة
    رؤساء الوحدات المركزية والإقليمية في وزارة الزراعة: للإبقاء على الإضراب
    الجامعة اللبنانية
    كلية الصحة العامة اعلنت عن حاجتها إلى مدربين واختصاصيين صحيين للمركز الصحي الجامعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل