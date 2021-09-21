عراجي يزفّ خبراً سارّاً للعاملين في المستشفيات الحكومية

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، أنّ اللجنة وافقت على تعديل القانون الذي ينظّم عمل المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أنّ التعديل الجديد يسمح بإنصاف العاملين بالمستشفيات الحكومية وضمهم الى ملاك وزارة الصحة.

وكتب عراجي عبر حسابه على “تويتر”:

“وافقت لجنة الصحة النيابية اليوم على اقتراح تعديل قانون 544 الذي ينظم عمل المستشفيات الحكومية، وسمح التعديل الجديد بإنصاف العاملين بالمستشفيات الحكومية وضمهم إلى ملاك وزارة الصحة العامة، وذلك بسبب تعثر قبض رواتبهم بشكل منتظم، نظرً للاستقلال المالي لهذه المستشفيات”.