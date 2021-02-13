عراجي: ​لا ​دواء​ لكورونا حتى اليوم واللقاح هو الأمل الوحيد

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ​لبنان​ حجز 6 ملايين و300 ألف جرعة من ​لقاح كورونا​، لافتاً إلى أنه لا يزال يحتاج إلى 4 ملايين جرعة، موضحاً أن المطلوب تلقيح ما يقارب 5 ملايين من المقيمين.

ولفت عراجي إلى أنه في القانون الذي أقر في المجلس النيابي تم تشجيع ​​القطاع الخاص​​ على إستيراد اللقاحات، مؤكداً أن دور القطاع الخاص اليوم مهم، نظراً إلى أنه عندما تبدأ تلك الشركات بالإستيراد الوضع سيكون أفضل.

ورداً على سؤال، استبعد عراجي أن يتم الإنتهاء من عملية التلقيح في لبنان في منتصف الخريف المقبل، مشيراً إلى أننا “قد نحتاج حتى نهاية العام الحالي، لا سيما أن هناك طلباً عالمياً على اللقاحات”، مشدداً على أن “لا ​دواء​ لكورونا حتى اليوم واللقاح هو الأمل الوحيد”، متمنياً على جميع المقيمين في لبنان التسجيل من أجل تلقي اللقاح.