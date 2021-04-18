عراجي: 30% من المسجلين لتلقي اللقاح لا يذهبون الى مراكز تلقيحهم

أكد رئيس ​لجنة الصحة​ النيابية النائب ​عاصم عراجي​ أنه “تم الإتفاق على القانون 211 الذي أقامته لجنة الصحة على أن يكون ​القطاع الخاص​ مشاركا بعملية التلقيح لكن لا نريدد إعطاءه أرباحا عالية بل متوسطة وقليلة، لأن ظروف المواطن اللبناني لا تسمح بأن يكون ​اللقاح​ غالي الثمن، ووزارة الصحة وضعت بأجواء الأسعار، ونسمع أن هناك ​لقاحات​ قد ترتفع أسعارها في بلد المنشأ”.

ولفت عراجي خلال مداخلة تلفزيونية، الى أنه “بما أن 30% لا يذهبون الى مراكز تلقيحهم، أنا اقترحت على وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ أن يسجل غيرهم على المنصة وليتلقحوا مباشرة ودون موعد، وعندها قد تكون هناك تسريع بوتيرة التلقيح”.

وعن لقاح استرازينيكا، لفت رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ الى أن “من 17 مليون شخص تلقوا لقاح ​أسترازينيكا​ المضاد لـ”​كورونا”​ الا أن قلة قليلة جدا عبارة عن أفراد أصابها جلطات دماغية وكل المراجع قالت بأن فوائد هذا اللقاح أكبر من أضراره”.

وأعلن أن شركة “​فايزر​ وعدتنا أن تسلمنا 900 الف لقاح في أول أيار الى أول حزيران من هذا العام، وأنا أظنهم سيلتزمون بذلك، ولكن بسبب تردد الناس من اخذ أسترازينيكا، وهناك أمر إيجابي هي اللقاحات الخاصة”.

من جانب آخر أوضح عراجي أن “هناك دول تشدد على ضرورة أخذ اللقاح الثاني من نفس نوع اللقاح الأول، ولكن هناك بعض الدول خلطت اللقاحات أي أعطت اللقاح الأول من نوع والجرعة الثانية من نوع آخر، ولا أمر محسوم حتى الآن”.