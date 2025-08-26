الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
عراقجي: لا نتدخل في لبنان.. وخطة نزع السلاح إسرائيلية 100%

منذ 8 دقائق
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

الشرق الأوسط
أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأميركية لكن بضمانات عدم اعتداء، مبيناً أن ما لم تحققه الضربات العسكرية على المنشآت النووية لن يتحقَّق في أي مفاوضات مقبلة مع واشنطن.

ولم يستبعد عراقجي، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، عقب مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي»؛ لبحث دعم غزة وفلسطين، مواجهةً جديدةً مع إسرائيل، قائلاً: «هناك احتمال لكل شيء، وطهران مستعدة لكل الظروف».

وفي حديثه عن العلاقات مع الرياض، قال وزير الخارجية الإيراني إن العلاقات الثنائية تشهد «مرحلة غير مسبوقة من التعاون»، مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية دولة كبرى في المنطقة والعالم الإسلامي، وهي مع إيران قطبان مهمان في المنطقة».

أما في الشأن اللبناني، فأكد أن بلاده لا تتدخل في شؤونه الداخلية، لكنها تعبِّر عن وجهات نظر وآراء كما يفعل آخرون، مضيفاً أن قضية سلاح «حزب الله» تعود إلى الحزب نفسه والحكومة اللبنانية، عادّاً أن «خطة نزع سلاحه إسرائيلية مئة في المئة».

وتحفَّظ عراقجي عن الإجابة بشأن تصريحات لوزير الدفاع الإيراني عن إنشاء بنية تحتية عسكرية في دول خارج إيران، لافتاً إلى أن أي توضيح في هذا الشأن «يجب أن يكون من وزير الدفاع نفسه».

وفي رده على سؤال حول التهديد بإغلاق مضيق هرمز، شدَّد عراقجي على أن السياسة الرسمية لإيران «واضحة تماماً»، وأنها تدعو للسلام والهدوء في منطقة الخليج الحيوية، قائلاً: «إيران دولة منتجة ومصدّرة للنفط، ويعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة عليه، ولهذا تريد أن تكون الملاحة حرة للجميع».

