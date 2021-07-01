عراك واطلاق نار في الميناء إثر خلاف على تعبئة الوقود

وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان، بسبب خلاف على تعبئة البنزين امام محطة وقود في مدينة الميناء، تطور الى تضارب بالايدي واطلاق نار متبادل من اسلحة فردية من دون تسجيل اصابات.

وفوراً حضر عناصر الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الى المكان فيما فر مطلقو النار الى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك فيما يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ في البلاد ، وسط ظهور صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات في لبنان.

وجاءت أزمة الوقود تزامناَ مع انهيار اقتصادي غير مسبوق، أدى الى ارتفاع سعر الدولار حيث لامس عتبة الـ 14800 ليرة لبنانية، مع تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل الفشل بالتوصل لإتفاق بشأن تشكيل حكومة.