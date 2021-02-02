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عربيد: لإيجاد حلحلة على المستوى السياسي ما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي

2 - فبراير - 2021
شارل عربيد

شارل عربيد

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بحث وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، في الواقع الاقتصادي مع رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي شارل عربيد، الذي قال بعد اللقاء: “وضعت الوزير وهبه في جو المبادرات والاوراق التي نعمل عليها في المجلس والآلية التي يجب ان إتباعها لجهة تأمين الدعم المستمر لكل من هو بحاجة الى حين عودة المحركات الاقتصادية وعودة النمو الاقتصادي كي تتمكن الناس من دعم نفسها وتأمين حاجياتها من خلال انتاجها”.

وتابع: “كما بحثنا في الواقع العام في البلاد وضرورة ايجاد حلحلة على المستوى السياسي ما ينعكس ايجابا على المستوى الاقتصادي”، مضيفا: “من المهم جدا الاستعانة بصداقات لبنان مع الخارج وتطويرها لاننا بحاجة لمساعدات اقتصادية واجتماعية والثقة مطلوبة دائما لنتمكن من بناء اقتصادنا على اسس مختلفة، اهمها الانسان والانتاج على امل ان تنتهي قريبا جائحة كورونا ويعود لبنان الى وضعه”.

واكد عربيد ان “وزارة الخارجية بامكانها لعب دورها لجهة تحريك الصداقة اللبنانية مع الخارج والتواصل مع الاغتراب لأن دوره مهم جدا واساسي والمطلوب التكافل اللبناني في الداخل والخارج”.

وكان الوزير وهبه قد تسلم صباحا نسخة عن اوراق اعتماد سفير تشيكيا جيري دوليزيل، مفوض الامم المتحدة لسؤون اللاجئين آياكي إيتو، ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ايمانويل كالينزي، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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