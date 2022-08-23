الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي

منذ ساعة واحدة
ترسيم الحدود

ترسيم الحدود

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أفادت وكالة “​سبوتنيك​” للأنباء، نقلاً عن مصدر رسمي ​لبنان​ي، بأن “لبنان تلقى عرضا ​تركيا​ أوليا للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لا سيما الحدودية منها”، وأوضح المصدر أن “العرض التركي يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)”.

وبحسب الوكالة، أشار المصدر إلى أن “الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان (تحديداً توتال الفرنسية) ارتبكت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9”.

وكانت “القناة 12” ال​إسرائيل​ية، قد لفتت في وقتٍ سابق إلى أن “توقيع إتفاق ​ترسيم الحدود​ البحرية بين ​لبنان​ وإسرائيل قد يكون الأسبوع المقبل”، وأوضحت أن “إتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلًا إسرائيليًا عن مقطع داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربًا من الشاطئ”.

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