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عرض خسائر الحرب.. ولا قرار بعد باعادة الإعمار

منذ 24 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن عرض الخسائر التي تسببت بها الحرب في الجنوب في السراي الحكومي أمام مسؤولين دوليين هدف إلى تبيان حقائقها بالأرقام وعلى مرأى من ممثلي الدول، في الوقت الذي اعلن فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، مشيرة إلى أن هذه الحقيقة من شأنها أن تدفع إلى بذل المزيد من الجهود الديبلوماسية بهدف التهدئة.

من جهتها، رأت أوساط مراقبة أن أي قرار لاعادة إعمار قرى الجنوب من قبل اي جهة مانحة دولية أو غير دولية لا يزال غير واضح طالما أن الحرب ما تزال مستمرة، إلا أن إظهار هذه الوقائع الآن قد تتيح في المجال أمام أي جهد مستقبلي، مع العلم أن مسؤولين دوليين يعتبرون أن لبنان تم ضمه إلى الحرب وتحديداً على صعيد جبهة الجنوب.

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