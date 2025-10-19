الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
عرض في نيويورك للبنان بحصر السلاح.. وماذا عن الـ"ضمانة"؟

عناصر من حزب الله

ذكرت مصادر “الحدث” ان لبنان تلقى عرضا بحصر سلاح حزب الله خلال زيارة الرئيس جوزاف عون إلى نيويورك مشيرة الى ان الرئيس اللبناني نقل العرض إلى حزب الله عبر الرئيس نبيه بري.

وقالت مصادر الحدث: “العرض الذي تلقاه لبنان بنيويورك حول سلاح حزب الله يُبحث على أعلى المستويات” لافتة الى صيغ متعددة مرتبطة بـ”سلاح حزب الله” مطروحة والأخير منفتح على بحثها.

وكشفت ان حزب الله سيطلب “ضمانة” عربية بالمرحلة المقبلة لتسليم سلاحه وهو مقتنع بأن “عقيدة القتال” من أجل فلسطين انتهت.

وأكدت مصادر الحدث ان انتهاء حرب غزة سيزيد الضغط على لبنان والعراق وإيران للسير بـ”السلام” مشيرة الى ان أذرع إيران أمام معادلة جديدة بعد 7 أكتوبر وهي “السلام مقابل عدم التدمير”.

