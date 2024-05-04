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عروض مغرية للزبائن.. قوى الأمن تحذر من هذه الشركة!

منذ 32 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف:

– أ. ع. (من مواليد عام 1991، لبناني)

لقيامه بعدة عمليات احتيالية، وقد أسس لهذه الغاية شركة باسم “EXTRA COMFORT” كائنة في محلة حارة حريك، وعمد إلى تقديم عروض مغرية لجذب الزبائن على تطبيق “FACEBOOK” باسم الشركة المذكورة، بحيث يأخذ قسماً من المبلغ المترتب على الزبون بذريعة إنجاز متطلباته، ومن ثم يتوارى عن الأنظار.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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