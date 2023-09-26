عريضة من "الجمهورية القوية" الى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان

زار وفد من تكتل الجمهورية القوية مازن شقورة مدير المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيروت مازن شقورة، ضم النواب جورج عقيص وجهاد بقرادوني، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.

وسلمه الوفد عريضة موجهة الى مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان السيد فولكر تورك تؤكد وتثني على موقفه بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وتشكره لوقوفه الى جانب مطالب الشعب اللبناني وتدعوه الى الاسراع في تشكيل هذه اللجنة.

وتحمل العريضة 291 توقيع من نواب ومنظمات انسانية وحقوقية لبنانية ودولية واغترابية واهالي الضحايا والمتضررين.