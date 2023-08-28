عريضة نيابية لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية

أطلق نواب تكتل الجمهورية القوية، الكتائب اللبنانية، اللقاء الديموقراطي و”تجدد” ونواب مستقلون بالتعاون مع جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في مؤتمر صحافي مشترك، عريضة تدعو إلى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، إلى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا المجال، أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان أن قضية قبوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية هي قضية وطنية وإنسانية وسياسية ووجدانية.

وقال قيومجيان: “سنرفع العريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونطالب بضم ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى المؤسسة المستقلة”.

وأضاف: “46 نائبًا وقّعوا على هذه العريضة و41 جمعية وإلى أهالي المعتقلين والمعتقلين أنفسهم أقول قضيتكم باقية في أولوياتنا ووجداننا ولن نملّ حتى إطلاق سراحهم من أقبية النظام السوري”.

بدوره، أكد النائب أشرف ريفي أن قضية المعتقلين السوريين هي قضية أساسيّة ولم نرَ أنّ وزير خارجية “حزب الله” تحمّس يومًا لمتابعة هذه القضية كما تحمّس لتجويف القرار 1701.

من جهته، رأى النائب نديم الجميّل أن معرفة مصير المعتقلين يُبلسم جروح الحرب ويكون بداية حقيقيّة لمصالحة وإصلاح بين الشعوب.