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عزام الأحمد بعد لقائه بري: المؤامرة كبيرة على "عين الحلوة"

منذ 19 دقيقة
عزام الأحمد

عزام الأحمد

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أشار عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة “التحرير” الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، من عين التينة، إلى أنّ “لا بُد من وقف إطلاق النار والالتزام به من أي جهة كانت، لأنّ المؤامرة كبيرة على مخيّم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية”.

ولفت، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنّه “تم الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار، ثم لا يلبث أن ينهار الاتفاق لينفجر الوضع الأمني مرة أخرى، لصالح من يتم هذا الأمر؟”.

وأكّد الأحمد الاستعداد على “الفور للتهدئة ووقف إطلاق النار ومستعدون أن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيّم وصيدا والغازية، ولكن من حقنا ايضا ان نتصدى لهؤلاء الخارجين على القانون”.

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