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عز الدين: الحوار شرط أساسي لقيام الدولة في لبنان

منذ 13 دقيقة
النائبة عناية عز الدين

النائبة عناية عز الدين

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شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين على “أهمية دور المغتربين اللبنانيين في دعم أهلهم في الوطن خلال الأزمة الحالية، وعلى أن حضور المغتربين خلال موسم الاصطياف كما مشاركتهم في الانتخابات النيابية شكل بارقة أمل للبنانيين في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد”.

عز الدين وخلال تمثيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاحتفال الذي نظمته مؤسسة الأمل الاجتماعية في مدينة ديربورن ولاية ميشيغان، أشارت إلى أنّ “الحوار بين كل المكونات وعن كل القضايا الخلافية هو شرط أساسي لقيام الدولة في لبنان، ولهذا يصر الرئيس بري على دعوته للحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”.

وأثنت عز الدين على جهود الجالية بدعم أهاليهم، ودعت إلى إقامة مشاريع إنمائية على مساحة الوطن. ونوهت “بالنجاحات والإنجازات التي حققها اللبنانيون في ولاية ميشيغن ديربورن”، ودعتهم “ليشكلوا جسر حوار وتفاهم للوصول إلى مساحات مشتركة تضمن مصالح البلدين والشعبين”.

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