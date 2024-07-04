عز الدين: العدوّ أعجز من أن يقوم بهجومٍ أو بعدوانٍ بريٍّ على لبنان

لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، إلى أنّ “العدوّ أعجز من أن يقوم بهجومٍ أو بعدوانٍ بريٍّ على لبنان”.

وأشار عزّ الدين، خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة شوكين” للشهيد على طريق القدس” حسين محمد سويدان بمشاركة شخصيات وفاعاليات، وعلماء دين وعوائل الشهداء ووفد من أهالي بلدة عدشيت القصير، إلى “أننا مقتنعون بأن هذا الجيش الذي زُلزل في داخل هذا الكيان بات اليوم يُعاني من أزمة الإلتحاق وهو بحاجةٍ إلى عديدٍ ليلتحق بهذا الجيش وهذا ما أكّده الجنرالات الكبار”. وقال: “لقد أصبحت الثقة بالجيش الإسرائيلي معدومة ولم يتمكّن الجيش في غزة من تحقيق أيٍّ من الأهداف”.

وتابع: “العدوّ يحاول أن يخرج بانتصارٍ وهميّ في حديثه عن المرحلة الثالثة من الحرب”، معلناً أنّ “وقف إطلاق النار في غزة تُحدده المقاومة وليس أيّ طرف آخر على الإطلاق، لذلك ما تقوله المقاومة الفلسطينية الموحدة في غزة هو ما نقبل ونرضى به”.

وأشار إلى أن “جبهات الإسناد في كافة محاور المقاومة ستستند وترتكز في موقفها على موقف المقاومة في غزة، لأن المقاومة تعرف ما تريد ولن تعطي العدوّ في السياسية ما خسره في الميدان لأنها لا تُقدّم تسهيلات له ولا هدايا وجوائز مجانية”.

وختم: “المقاومة اليوم قوية وقادرة وتستطيع أن تفرض شروطها بما سيجعل الإسرائيلي والأميركي يخضعان لشروطها”.