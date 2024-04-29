عز الدين: العدو الإسرائيلي تفوّق على نفسه في الإجرام والتوحش

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل الدكتورة عناية عز الدين في كلمة ألقتها في الجامعة الإسلامية، بدعوة من “صف المشاركة المدنية”، أن “أهل الجنوب والثنائي الوطني وطيفا واسعا من القوى السياسية والشعبية اللبنانية متمسكون بخيار الدفاع عن النفس في وجه أي اعتداء إسرائيلي على لبنان، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري في أكثر من مناسبة “.

وقالت: “رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب والنساء في لبنان، إلا أنهم لم يتوقفوا عن المبادرة في مختلف المجالات، خصوصا في مجال التكنولوجيا”.

وطالبت “الحكومة اللبنانية بضرورة العمل من أجل بناء البيئة التي تسمح للشباب والنساء بتحقيق إمكاناتهم”.

واعتبرت أن “الحراك الطالبي في الجامعات الأميركية دعما للقضية الفلسطينية ولغزة واعتراضا على الابادة التي ترتكبها اسرائيل على مدى اكثر من مئتي يوم، مهم جدا على مستوى القضية الفلسطينية واحقاق الحق الفلسطيني وكسر الكثير من المحرمات”.

وقال: “إن العدو الإسرائيلي تفوق على نفسه في الاجرام والتوحش، والمجتمع الدولي تفوق على نفسه أيضا نفاقا وكذبا تجاه كل ما رفعه من شعارات حقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة”.

وعرضت عز الدين “التشريعات التي يعمل عليها في لجنة المرأة والطفل النيابية”، لافتة إلى أن “الهدف هو استكمال البنية التحتية التشريعية التي تنصف المرأة وتزيل عنها كل أشكال التمييز وتمنع كل أشكال العنف مثل قانون تجريم التحرش الجنسي وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل ليشمل العمل المرن وغيرها من القوانين التي اقرت او لا تزال قيد البحث والنقاش”.

وشددت على أن “المقاربة التي تحكم هذا العمل هي مقاربة مجتمعية تولي قضايا الاسرة اهمية واولوية”، داعية الى “اعتماد المنهج التشاركي من اجل مواجهة التحديات ذات الصلة”.