عز الدين تدعو لإنصاف الأساتذة: المدرسة الرسميّة مؤشر على بقاء الدولة

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين “ضرورة تظافر الجهود بين الدولة والجهات الأهلية لمواجهة الأزمات التي نعاني منها”، واعتبرت أن “التعاون في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها الدولة من خلال المبادرات الفردية والمجتمعية يسهم في ملء الفراغات على مختلف الصعد التنموية”.

ودعت عز الدين الحكومة إلى تأمين الشروط اللازمة لانطلاق العام الدراسي المقبل، وعلى رأسها إنصاف أساتذة التعليم الرسمي، معتبرة أن “بقاء المدرسة الرسمية وصمودها هو من أهم مؤشرات بقاء الدولة اللبنانية نفسها”.

كما شددت على “ضرورة تعزيز القيم والمبادىء الأخلاقية التي نشأت عليها مجتمعاتنا وبخاصة ما له علاقة بثقافة الأسرة والتمسك ورفض الاتجاهات المنحرفة التي تستهدفها”.