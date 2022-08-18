الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عز الدين: كلمات الادانة لم يعد لها اي معنى

منذ ساعتين
عناية عز الدين

عناية عز الدين

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين في بيان: “مرة جديدة نفجع كلبنانيين بخبر مقتل امرأة نتيجة عمل عنفي لا انساني متوحش وفي سياق ظروف ظالمة وخطيرة”.

ورأت أن “مقتل “هناء خضر” بعد تعرضها للحرق يؤكد ان كلمات الادانة لم يعد لها اي معنى والجهود يجب ان تتركز من قبل المعنيين على تطبيق المواد القانونية الواضحة التي تضمن انزال اشد العقوبات بحق المرتكب والكفيلة بردع اي مجرم عن اقتراف المزيد من هذه الجرائم”.

وأكدت ان “إصدار الاحكام المتضمنة انزال اقصى العقوبات بالجاني سيساهم بتحويل المرتكب الى عبرة لمن تسول لهم انفسهم المريضة ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    القاضي منصور: لن نأخذ من الرشوة وسيلة للعيش
    المدارس
    العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل
    مقالع شركات الترابة
    إليكم سعر طن الترابة من 19 إلى 23 آب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟