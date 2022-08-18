عز الدين: كلمات الادانة لم يعد لها اي معنى

أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين في بيان: “مرة جديدة نفجع كلبنانيين بخبر مقتل امرأة نتيجة عمل عنفي لا انساني متوحش وفي سياق ظروف ظالمة وخطيرة”.

ورأت أن “مقتل “هناء خضر” بعد تعرضها للحرق يؤكد ان كلمات الادانة لم يعد لها اي معنى والجهود يجب ان تتركز من قبل المعنيين على تطبيق المواد القانونية الواضحة التي تضمن انزال اشد العقوبات بحق المرتكب والكفيلة بردع اي مجرم عن اقتراف المزيد من هذه الجرائم”.

وأكدت ان “إصدار الاحكام المتضمنة انزال اقصى العقوبات بالجاني سيساهم بتحويل المرتكب الى عبرة لمن تسول لهم انفسهم المريضة ارتكاب مثل هذه الجرائم”.