عز الدين: لوضع حد لسائقي دراجات نارية يزعجون الاهالي في صور

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اجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين اتصالات بمسؤولي الاجهزة الامنية في مدينة صور بعد جولة قامت بها في المدينة.

وطلبت عز الدين من مسؤولي الاجهزة “اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق سائقي الدراجات النارية في مدينة صور والذين يخالفون القانون ويقودون دراجاتهم في الاماكن المخصصة للمشاة ولا سيما الارصفة على الكورنيش البحري الذي يكتظ بالمشاة من مختلف الاعمار وخاصة الاطفال ما يشكل خطرا على سلامتهم وعلى السلامة العامة”.

كما طالبت “الاجهزة الامنية بالاستجابة السريعة عند تقديم المواطنين لشكاوى بحق مجموعات غير منضبطة تسبب الازعاج للاهالي لساعات متأخرة ليلا وتقلق راحتهم في العديد من احياء صور والتشدد لوضع حد لهذه المخالفات”.

وكانت عزالدين اجرت جولة في مدينة صور استمعت خلالها لشكاوى المواطنين الذين طالبوا بمعالجة سريعة لهذه المخالفات.