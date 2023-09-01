عز الدين: وقوف كلّ طرف على متراسه لم يوصلنا إلى أيّ مكان

أكدت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائبة عناية عز الدين أن “اسم قائد الجيش مطروح وجدي في الانتخابات، وعلاقتنا بالجيش جيدة جدًا، لكن يجب أن يخضع كل شيء للحوار بالمواصفات والذهاب إلى مجلس النواب”.

وسألت عز الدين في حديث عبر الـLBCI: “ماذا سنخسر لو ذهبنا إلى الحوار، فهل سنخسر أكثر من الذي خسرناه”، لافتة إلى أن “هذا الأسلوب بوقوف كل على حدّه أو متراسه لم يوصلنا إلى أي مكان”.

وفي إطار منفصل، كشفت عز الدين أن “في لجنة المرأة والطفل وضعنا لأول مرة استراتيجية عمل وكان عنوانها “الحماية والتمكين”، كما أُقرّ اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي الذي كنت تقدمت به عام 2019”.